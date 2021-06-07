Спортшкола Луизы Носковой объявляет список спортсменов, прошедших на второй этап отбора на сезон 2021-2022 гг.

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой" (ОСШОР Л.Н. Носковой) объявляет список спортсменов, прошедших на второй этап отбора на сезон 2021-2022 гг.

Отбор производился в соответствии с Порядком приема в физкультурные-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки (утвержден приказом департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области от 21.03.2014г. № 76) и Правилами приема в ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой".

По результатам рассмотрения Тренерским советом предоставленных заявлений были сформированы списки спортсменов, прошедших на второй этап отбора (просмотровые сборы). Просмотровый сбор пройдет на базе ГАУ ТО ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" с 21 по 29 июня 2021 года. Спортсмены должны прибыть 21 июня до 14:00, отъезд - 27 июня после 14:00. Размещение и питание спортсменов осуществляется за счет средств Тюменской области.

Спортсмен должен предоставить на 2-ой этап отбора следующие документы:

1. Анкета;

2. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (заполняется родителями);

3. Паспорт/свидетельство о рождении;

4. Квалификационную книжку спортсмена;

5. Медицинский полис;

6. Медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях (на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134Н);

7. Копию Прививочной карты (или Сертификата о профилактических прививках) или иного документа о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

8. УЗИ сердца с описанием (не позднее одного года);

9. Заключение кардиолога (не позднее одного года);

10. Заключения окулиста (не позднее одного года);

11. ЭКГ (не позднее 3-х месяцев);

12. Выписка или заверенная копия медицинской карты.

13. Справка о перенесённых заболеваниях;

14. Тест ПЦР не позднее 72 часов до заселения, за исключением проживающих на Юге Тюменской области (ХМАО и ЯНАО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ);

15. Согласие (нотариально заверять НЕ нужно) от родителей (законных представителей) на размещение спортсмена на ГАУ ТО ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Форма согласия свободная.

Со списками прошедших спортсменов можно ознакомиться здесь.