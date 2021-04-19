В спортшколе Луизы Носковой состоялся тренерский совет

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

На минувшей неделе, 13 апреля, состоялось заседание тренерского совета Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

На заседание в этом году были приглашены исполнительный директор федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области Иван Романович Курило и старший тренер Центра спортивной подготовки по лыжным гонкам Андрей Николаевич Иванов.

Участники тренерского совета ОСШОР Л.Н. Носковой подвели итоги прошедшего спортивного сезона 2020-2021 годов и обсудили передачу спортсменов в ГАУ ТО "ЦСП". Также состоялось:

* утверждение списков спортсменов для перевода на следующий этап спортивной подготовки, а также на отчисление;

* утверждение тренерского состава на спортивный сезон 2021-2022 гг.;

* утверждение критериев для зачисления в состав спортивной школы на новый спортивный сезон 2021-2022 гг. и даты объявления приема заявлений спортсменов на участие в предварительных просмотровых сборах.

Помимо этого участники совета рассмотрели вопрос по приобретению спортивного инвентаря согласно потребностям учреждения, обсудили планы на сезон 2021-2022 годов и подготовку выпускников 11 класса к ЕГЭ, включая контроль за сдачей долгов по всем предметам в школе.