В спортшколе Луизы Носковой состоялся тренерский совет

На минувшей неделе, 13 апреля, состоялось заседание тренерского совета Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.
На заседание в этом году были приглашены исполнительный директор федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области Иван Романович Курило и старший тренер Центра спортивной подготовки по лыжным гонкам Андрей Николаевич Иванов.
Участники тренерского совета ОСШОР Л.Н. Носковой подвели итоги прошедшего спортивного сезона 2020-2021 годов и обсудили передачу спортсменов в ГАУ ТО "ЦСП". Также состоялось:
* утверждение списков спортсменов для перевода на следующий этап спортивной подготовки, а также на отчисление;
* утверждение тренерского состава на спортивный сезон 2021-2022 гг.;
* утверждение критериев для зачисления в состав спортивной школы на новый спортивный сезон 2021-2022 гг. и даты объявления приема заявлений спортсменов на участие в предварительных просмотровых сборах.
Помимо этого участники совета рассмотрели вопрос по приобретению спортивного инвентаря согласно потребностям учреждения, обсудили планы на сезон 2021-2022 годов и подготовку выпускников 11 класса к ЕГЭ, включая контроль за сдачей долгов по всем предметам в школе.
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