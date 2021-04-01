Дзюдоисты от 18 до 21 года поборются за место в тюменской сборной

В центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 3 и 4 апреля за места в сборной команде нашего субъекта на первенстве Тюменской области по дзюдо будут бороться более 350 спортсменов 2005–2007 годов рождения и 2002–2004 годов рождения.

Среди участников есть призеры всероссийских соревнований: Мустафа Шахнавазов (до 46 кг), Сергей Петухов (до 46 кг), Магомед-Камиль Шахнавазов (до 73 кг), Бекхан Дербичев (до 73 кг), Гамзат Гимбатов (до 81 кг), Леонид Волович (до 90 кг), Владислав Коваленко (до 90 кг), Артем Градусов (до 90 кг), Бислан Катамардов (свыше 90 кг) и другие.

Программа

03 апреля (суббота)

10:00 – начало соревнований

юноши, в/к: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг;

девушки, в/к: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг;

04 апреля (воскресенье)

15:00 – начало соревнований

юниоры, в/к: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг;

юниорки, в/к: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг.