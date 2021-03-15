#ГТО90: в марте пройдут юбилейные Дни ГТО

11 марта физкультурному комплексу "Готов к труду и обороне" исполнилось 90 лет. А 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения Президентом России. В связи с этим по всей стране проходят юбилейные мероприятия, посвящённые этим памятным датам.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив, сформирован в 1931 году. Возродили комплекс ГТО в 2014 году. Был утвержден новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебряный.

"Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в “Дни ГТО”, все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности", - сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

За все 7 лет в комплексе ГТО приняли участие 14,5 миллиона человек со всей страны - треть из них (4,4 млн человек) справились с испытаниями, им вручены знаки отличия. В тройке российских регионов-лидеров по сдаче ГТО и примером для других регионов на протяжении пяти лет находится Тюменская область.

Во всех регионах России работают 2,6 тыс. центров тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. Тюменцы могут пройти тестирование на базе спортивных школ № 1, № 2, "Прибой", "Олимпиец" и детского морского центра "Алый парус" (больше информации здесь).

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, для ведения здорового образа жизни и развития физических показателей за последние два года в рамках национального проекта “Демография” было построено 1128 площадок в российских парках и скверах. Они представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами.

"Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируем построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян", - подчеркнул Чернышенко.