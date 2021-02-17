Николай Руссу возглавил Федерацию дзюдо и самбо Тюменской области

В Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 16 февраля состоялась отчетно-выборная конференция Тюменской областной общественной организации "Объединенная федерация дзюдо и самбо". На пост президента федерации единогласно выбран Николай Руссу. Являясь гендиректором АО "Мостострой-11", депутатом городской и областной облдум, на протяжении многих лет он поддерживает массовый спорт в регионе, сообщили в ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Обновил свой состав и Совет Федерации. Должности вице-президентов заняли президент областного фонда "Развитие борьбы дзюдо Тюменской области" Абрам Овеян, депутат облдумы Эдуард Омаров, директор Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Сергей Кабанов и прежний президент федерации Сергей Кушков. Членами совета стали президент Федерации дзюдо Тюмени Дмитрий Елагин и заслуженный тренер России Николай Хохлов.

Мероприятие, на котором подводятся итоги работы Федерации, заслушиваются отчеты исполнительного директора и контрольно-ревизионной комисси,а также избирается руководящий состав, проводится раз в четыре года. В этот раз участие в заседании, помимо вышеперечисленных, также приняли директор департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, президент Межрегиональной общественной организации "Федерация дзюдо "Урал-Западная Сибирь" Вадим Еланцев, исполнительный директор объединенной Федерации дзюдо и самбо Денис Вакушин, а также члены организации.