В Тюменской облдуме рассмотрят вопрос об уходе из парламента Николая Руссу

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Николая Руссу будет рассмотрен на очередном заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению 24 января.

Ка следует из повестки заседания комитета, основанием для рассмотрения стало личное заявление депутата.

Гендиректор ОАО "Мостострой-11" Николай Руссу как депутат представлял избирательный округ №19 ((Калининский г. Тюмени) в облдуме с сентября 2019 года, с сентября 2021 года был переизбран по этому же округу на новый срок.