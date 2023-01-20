В Тюменской облдуме рассмотрят вопрос об уходе из парламента Николая Руссу

15:15 20 января 2023
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Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Николая Руссу будет рассмотрен на очередном заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению 24 января. 

Ка следует из повестки заседания комитета, основанием для рассмотрения стало личное заявление депутата. 

Гендиректор ОАО "Мостострой-11" Николай Руссу как депутат представлял избирательный округ №19 ((Калининский г. Тюмени) в облдуме с сентября 2019 года, с сентября 2021 года был переизбран по этому же округу на новый срок.

Теги: депутаты , Мостострой-11 , отставка , Руссу , Тюменская областная дума
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