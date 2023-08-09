Вице-премьер Хуснуллин и глава Татарстана Минниханов отметили работу тюменских мостостроителей

В Татарстане 8 августа провели церемонию замыкания руслового пролётного строения моста через Волгу в составе автодороги М-12, открыть движение по мосту планируют в декабре этого года. В строительстве самого крупного искусственного сооружения в республике и на всей автодороге М-12 "Восток" участвует компания "Мостострой-11", сообщает пресс-служба компании.

"Произведена финальная надвижка и два берега Волги сейчас соединены пролетными строениями. Вы видели, как двигались эти металлические конструкции, которые были своевременно изготовлены на предприятиях "Тюменьстальмост", "Курганстальмост", производственной базе ТФ "Мостоотряд-36" и вовремя доставлены на строительную площадку. Еще два года назад мы планировали завершить надвижку в эти сроки, получилось даже немного раньше, а это значит, что все работы идут по графику и уже в декабре движение по мосту через Волгу на М-12 будет открыто", – сообщил на открытии генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что стороны 3,4-киллометрового моста через сомкнулись на месяц раньше плана, и это самое большое искусственное сооружение не только в республике, но и на всей трассе "Восток". Мост даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани и значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. "Хочу отметить, что компания "Мостострой-11" является одним из передовых мостостроительных предприятий нашей страны, из года в год она доказывает, что любой объект, за который берётся, строится качественно и в срок. Мы действительно очень системно, в штабном режиме за самые короткие сроки смогли выполнить сложные задачи. Траса М-12 – это хороший пример командной работы. Имея такую слаженность, финансовую поддержку, мы сможем построить ещё много объектов", – заключил Марат Хуснуллин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что дорога М-12 – самый масштабный проект в дорожном строительстве региона за последние десятилетия. Он выразил слова благодарности за поддержку проекта президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, а также зампредседателя правительства Марату Хуснуллину. Отдельно Минниханов обратился к тюменскому губернатору Александру Моору: "Уважаемый Александр Викторович, приветствую вас из Татарстана. Мы находимся на мосту через Волгу и сегодня этот мост стыкуется. Конечно же, мы искренне благодарим тюменских строителей за такую профессиональную и качественную работу. Хотим поздравить их с Днём строителя и поблагодарить вас, как руководителя региона, за поддержку Татарстана", – сказал Рустам Минниханов.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко собщил, что в прошлом году на трассе М-12 удалось сдать уже 107 км, в сентябре будет открыт проезд от Москвы до Арзамаса, а к концу года от Москвы до Казани.