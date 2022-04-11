Мост через Транссиб в Ялуторовске построят к осени 2023 года

Строительство путепровода через Транссиб в Ялуторовске идёт строго по графику. Путепровод длиной в 1,3 км планируется построить к осени 2023 года, на сегодня из 15 свай одна готова полностью, возведение еще пяти - в полном разгаре.

Важность этого объекта для Ялуторовска сложно переоценить. Теть горожан проживает в залинейной части. Местные жители ждали его и просили построить десятки лет и очень рады, что скоро смогут им воспользоваться, рассказал журналистам глава города Вячеслав Смелик.

"Десятилетиями жители города просили построить мост, потому что на жд переезде всегда большие очереди, пробки, людям сложно добираться в другую часть города. Особенно проблема была с экстренным службами. Объезд только вокруг города. Это очень важный объект, люди его давно ждали. Строительство идёт в графике, в декабре 2021 года заключили контракт, сумма контракта - более 2,2 млрд рублей, предусматривается 15 опор, общая протяженность, включая примыкания - 1,3 км, сам мост 350 м. На сегодня из 15 опор на 5 опорах интенсивная работа ведётся, одна уже полностью готова", - рассказал Смелик.

Губернатор Александр Моор в ходе рабочей поездки осмотрел строительную площадку и обсудил с руководителем "Мостострой-11" Николаем Руссу реализацию проекта. "Строительство путепровода через Транссиб в Ялуторовске идёт строго по графику. По плану осенью 2023 года по путепроводу должны проехать первые автомобили", - написал он в своем Telegram-канале.