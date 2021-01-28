В Тюмени пройдет первенство города по горнолыжному спорту среди детей

В Тюмени 30 января в центре отдыха и спорта "Воронинские горки" пройдет первый этап первенства города по горнолыжному спорту по дисциплине "слалом". Испытания запланированы для детей от 7 до 12 лет в 4 возрастных группах. Такие состязания в городе состоятся впервые.
По предварительной оценке организаторов, в первенстве города примут участие порядка 50 ребят. Юные спортсмены выполнят разрядные нормативы и посоревнуются за звание сильнейшего спортсмена города.
К участию в испытаниях допускаются спортсмены, обладающие опытом катания по трассам "слалом" и имеющие специальный спортивный инвентарь.
Если участие было невозможным в первом этапе первенства, то такая возможность представиться позже. В начале 2021 года планируется проведение еще двух этапов, в которых можно будет подтвердить или улучшить свои результаты.
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