В Тюмени пройдет первенство города по горнолыжному спорту среди детей

Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

В Тюмени 30 января в центре отдыха и спорта "Воронинские горки" пройдет первый этап первенства города по горнолыжному спорту по дисциплине "слалом". Испытания запланированы для детей от 7 до 12 лет в 4 возрастных группах. Такие состязания в городе состоятся впервые.

По предварительной оценке организаторов, в первенстве города примут участие порядка 50 ребят. Юные спортсмены выполнят разрядные нормативы и посоревнуются за звание сильнейшего спортсмена города.

К участию в испытаниях допускаются спортсмены, обладающие опытом катания по трассам "слалом" и имеющие специальный спортивный инвентарь.

Если участие было невозможным в первом этапе первенства, то такая возможность представиться позже. В начале 2021 года планируется проведение еще двух этапов, в которых можно будет подтвердить или улучшить свои результаты.