Отбор на Первенство мира по биатлону проходит в Уфе

Юношеская сборная команда Тюменской области по биатлону примет участие во Всероссийском соревновании по биатлону - Отборе на Первенство Мира в Уфе. За победу борются спортсмены 17-18 лет.

Соревнования проходят с 10 по 17 января. Для участия в соревновании большое количество спортсменов делегировала Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

За победу среди юношей поборются Арсений Тюриков, Илья Анисимов, Павел Мещаков, Владислав Петров, Кирилл Уросов, Егор Старых и Дмитрий Карасов.

Среди девушек Тюменскую область представят Мария Верстунина, Дарья Малышкина, Екатерина Коженкова, Анастасия Ильенкова, Елизавета Москвина, Полина Псарева, Александра Сычугова и Елизавета Фролова.

Тренируют спортсменов Евгений Анатольевич Панков, Николай Яковлевич Ильиных, Степан Владимирович Волков и Александр Александрович Насекин.

В первый соревновательный день, 13 января, юношам предстоит гонка на дистанции 12,5 км, девушки же выйдут на спринт 6 км. 15 января спринт на дистанции 7,5 км ждёт юношей, а девушки выявят лучших в гонке на 10 км. Завершатся соревнования 16 января эстафетами. Сначала стартует смешанная эстафета 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км, затем начнется смешанная-одиночная эстафета 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км.

Отметим, что в минувшем году воспитанники ОСШОР Луизы Носковой отлично проявили себя на соревнованиях: на Первенство мира отобрались Виталий Гатилов и Станислав Ильных, выступающие в этом году за сборную Югры, и также Дарья Малышкина и Илья Анисимов, вновь представляющие Тюменскую область.