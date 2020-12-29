Выпускники спортшколы Луизы Носковой показали класс на всероссийских биатлонных соревнованиях

Завершились всероссийские соревнования по биатлону в рамках 4 и 5 этапа Кубка России. Мужчины и юниоры выявляли лучших в Ижевске, юниорки и женщины – в Чайковском. Неплохих результатов добились выпускники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой, представляющие Тюменскую область.

В Ижевске в гонке на дистанции 15 км среди юниоров бронзовую награду выиграл выпускник спортшколы Луизы Носковой Алексей Огорелков. В эстафете 4 х 7,5 км среди юниоров сборная Тюменской области (Денис Таштимеров, Алексей Огорелков, Ильдан Бакиев и Роман Рассказов) остановилась лишь в шаге от призовой тройки, заняв четвертое место. Все спортсмены являются выпускниками ОСШОР Л.Н. Носковой.

На соревнованиях в Чайковском (Пермский край) в гонке на 12,5 км среди юниорок 19-21 года серебро завоевала Ксения Шнейдер, уступив лидеру лишь 23 секунды. Всего стартовали 65 спортсменок. В спринте среди юниорок на дистанции 7,5 км Дарья Сидорова выиграла бронзу. А в юниорской эстафете 3 х 6 км сборная Тюменской области уверенно заняла первое место. В составе блистали выпускницы ОСШОР Луизы Носковой Ксения Шнейдер и Дарья Сидорова, третья биатлонистка – Любовь Калинина.