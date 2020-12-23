Тюменские биатлонисты стали призерами всероссийских соревнований в Екатеринбурге

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Всероссийское соревнование по биатлону "Приз памяти Н. Романова и Б. Белоносова" завершилось в Екатеринбурге. Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой, представляющие Тюменскую область, собрали целую россыпь наград.

Участие приняли юноши и девушки 15-16 лет. Накануне состоялись гонки, и в обеих в числе призеров оказались тюменские спортсмены. Юноши состязались на дистанции 10 км, и наш биатлонист Вадим Травников уверенно занял третье место. Также в десятку вошел Никита Малюгин, занявший пятое место. Всего же стартовали 107 биатлонистов.

Девушки вышли на дистанцию 7,5 км, и здесь равных не было Маргарите Болдыревой. Воспитанница ОСШОР Луизы Носковой выиграла золото, опередив ближайшую преследовательницу на 35,9 секунды и став лучшей среди 88 претенденток на победу. Отметим, что еще одна тюменка, Анастасия Чурилова, показала девятый результат

Сегодня, 22 декабря, состоялся заключительный день соревнований. Биатлонистов ждала смешанная эстафета 2 ж х 4,5 км + 2 м х 6 км, и сборная Тюменской области вновь не обошлась без медалей. Команда в составе Камилы Вовк, Маргариты Болдыревой, Никиты Малюгина и Вадима Травникова заняла третье место на пьедестале почета.