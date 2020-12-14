Тюменцы завоевали несколько медалей третьего этапа кубка России по биатлону

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С 8 по 14 декабря прошел III этап кубка России, всероссийские соревнования по биатлону. Мужчины состязались в Увате, женщины в Чайковском (Пермский край).

В спринтерской гонке на 10 км тюменский юниор Андрей Вьюхин завоевал бронзу, пропустив вперед Даниила Серохвостова (Новосибирская область — Алтайский край) и москвича Артема Смирнова.

В эстафетной гонке среди мужчин команда Тюменской области заняла первое место, в составе команды Вадим Истамгулов, Игорь Шетько, Евгений Идинов и Вячеслав Малеев. Команда ХМАО-Югры финишировала второй, третьей стала команда Ленинградской области.

В гонке юниоров тюменская команда стала обладателем бронзовых наград, в составе команды Денис Таштимеров, Алексей Огорелков, Ильдан Бакиев и Роман Рассказов. Первое место у команды Санкт-Петербурга 1, первая команда Новосибирской области финишировала второй.

В индивидуальной гонке на 15 км среди женщин третье место у тюменской спортсменки Татьяны Акимовой, первое и второе у Екатерины Носковой (ХМАО — Югра) и Анастасии Евсюниной (Новосибирская область — Забайкальский край) соответственно.

В эстафетной дисциплине женская команда Тюменской области в составе Алены Ивановой, Александры Бациной, Эммы Тимербулатовой и Ольги Мощенковой стала бронзовым призером. Команда ХМАО — Югры стала победителем, сборная команда Уральского федерального округа на втором месте.

Юниорская команда Тюмени в составе Арины Пантовой, Любови Калининой и Ксении Шнейдер выиграла эстафетную гонку. На второй позиции сборная команда Дальневосточного федерального округа, команда Удмуртской Республики замкнула тройку лидеров.