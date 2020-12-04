Тюменским тренерам рассказали о технологиях спортивной подготовки в биатлоне и лыжных гонках

В рамках работы Федеральной экспериментальной площадки в Тюменской области 3 и 4 декабря состоялись семинары по повышению квалификации тренеров по биатлону и лыжным гонкам. Занятия прошли дистанционно посредством видеоконференцсвязи.

Учебная программа включала лекционные, практические занятия, а также проектную работу слушателей по представленным темам. В ходе обучения специалисты ознакомились с передовыми практиками и технологиями в воспитании и командообразовании и освоили современные требования к организации тренировочного процесса в биатлоне и лыжных гонках с учетом возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся.

Отдельное внимание было уделено систематизации и модернизации региональной практики профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации тренеров, инструкторов, специалистов и администраторов по подготовке спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону.

Помимо информации в рамках семинаров, предварительно слушателям курса для самостоятельного изучения был предоставлен ряд широко освещаемых в спортивной литературе и учебно-методических пособиях по биатлону и лыжным гонкам тем. Затем эти вопросы дополнительно также были проработаны с преподавателями.

Программу для повышения квалификации тренеров составили кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности "Института физической культуры" Тюменского государственного университета Анна Халманских и Ксения Овчинникова, начальник отдела методического обеспечения Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

Напомним, проект по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону был представлен на заседании в Министерстве спорта Российской Федерации от имени ОСШОР Л.Н. Носковой. Затем спортшкола совместно с Олимпийским советом Тюменской области и Институтом физической культуры Тюменского государственного университета были признаны Федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой.