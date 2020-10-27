Тренерам Тюменской области расскажут о современной системе подготовки в лыжных гонках и биатлоне

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (г. Омск) проведет для тренеров и специалистов спортивных школ Тюменской области серию онлайн-лекций на тему "Современная система спортивной подготовки в лыжных гонках и биатлоне". Мероприятия пройдут в рамках реализации работы Федеральной экспериментальной площадки.

Запланирована 21 лекция общей продолжительностью 42 часа. Лекции пройдут в дистанционном режиме и онлайн формате и разделены на 4 тематических блока, которые касаются исключительно сферы лыжных гонок и биатлона: Методологические основы построения тренировочного процесса; Современные подходы к управлению тренировочным процессом; Психолого-педагогические аспекты спортивной деятельности; Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе подготовки биатлонистов.

Накануне состоялся установочный день. Организаторы и участники обсудили формат проведения и актуальные вопросы семинара. Напомним, целью проекта Федеральной экспериментальной (инновационной) площадки является обоснование, апробация и внедрение в систему подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону новых организационных, методических и технологических подходов.

Подробнее о работе ФЭП можно узнать на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.