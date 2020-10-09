В Тюмени готовят прорывной проект дистанционного обучения биатлонистов правилам стрельбы

Олимпийский Совет Тюменской области совместно с Тюменским государственным университетом готовят проект дистанционного обучения правилам стрельбы в биатлоне с использованием специального программного обеспечения. Инициатива будет представлена на конкурсе грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2021 году.

"Исследования показали, что в классической гонке спортивно-технический результат на 50% определяется результатами стрельбы, в спринтерской гонке – на 60%. Обучать начинающих биатлонистов правилам стрельбы на стрелковых и комплексных тренировках затруднительно из-за увеличения материальных затрат на обеспечение учебно-тренировочного процесса. К тому же, свой отпечаток накладывает и общая эпидемиологическая ситуация в мире. Поэтому мы предлагаем использовать дистанционную образовательную технологию в виде комплекса обучающих программ для электронных устройств при непосредственном участии и повышении квалификации тренера", - пояснила Президент Олимпийского Совета Тюменской области, Олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

Проект предполагает разработку методики дистанционного обучения правилам стрельбы в биатлоне и создание на её основе комплекта из четырех компьютерных программ. Также будут созданы программа и учебно-методическое обеспечение к программе дополнительного профессионального образования тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.

Инициатива тюменцев уже сейчас поддерживается многими спортивными организациями по всей России. Партнерами проекта выступают Институт физической культуры Тюменского государственного университета, МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2" города Тюмени, ГАУ ЯНАО "Спортивная школа олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой", бюджетное учреждение города Омска "Спортивная школа олимпийского резерва "Центр лыжного спорта", ФГБУ ПОО "Сибирское государственное училище (колледж) олимпийского резерва" (г. Омск), ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан" и ДЮСШ Тарского муниципального района Омской области.

"По мнению ученых и преподавателей нашего института, проблема эффективного и качественного обучения стрельбе в биатлоне должна решаться на этапах начальной подготовки преимущественно с использованием игрового метода. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки требуется коррекция образовательных программ путём внедрения новых, дистанционных образовательных продуктов и технологий. Поэтому Институт физической культуры ТюмГУ полностью поддерживает заявку Олимпийского Совета Тюменской области и готов оказать содействие в разработке программного обеспечения, организации и проведении курсов повышения квалификации для тренеров, в решении любых других возникающих вопросов", - отметил Евгений Калунин, директор Института физической культуры ТюмГУ.

Евгений Калунин подчеркнул, что для этого институт обладает достаточно высококвалифицированными педагогическими кадрами, среди которых пять штатных докторов наук и 30 кандидатов наук, два заслуженных мастера спорта России (в том числе олимпийская чемпионка Галина Куклева) и два мастера спорта международного класса, среди которых чемпионка мира по летнему биатлону Анна Халманских. Активно участвовать в реализации проекта поможет и продвинутая материально-техническая база: многофункциональный спортивный центр "Олимпия", Центр зимних видов спорта, тир, учебные аудитории, адаптированные для занятий с использованием видеоконференцсвязи, компьютерные классы.