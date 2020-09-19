Виктория Сливко стала чемпионкой России по летнему биатлону в Тюмени

Автор фото: Евгений Тумашов

Чемпионат России по летнему биатлону стартовал в Тюмени на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". В первый соревновательный день спортсмены стартовали в индивидуальных гонках. Среди женщин в гонке на 15 км лидером стала биатлонистка из Тюменской области, выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой Виктория Сливко.

Вслед за тюменской спортсменкой финишировали Екатерина Глазырина и Светлана Миронова, обе – представительницы соседней Свердловской области.

Еще одна выпускница ОСШОР Л.Н. Носковой Екатерина Санникова, которая сейчас тренируется в ХМАО-Югре, оказалась на 43 месте. Всего в индивидуальной гонке приняли участие более 50 спортсменок.

Также 19 сентября состоялась индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин. Выиграл её Семен Сучилов – уроженец Тюменской области, который теперь выступает за ХМАО-Югру. Отметим, с детства он тренировался в ДЮСШ Тюменского района, затем до 2013 года – в Тюмени. Второе место занял Матвей Елисеев (Москва/Мордовия), третье – Игорь Малиновский (Омская обл./Камчатский край). Лучший результат среди спортсменов из Тюменской области показал Евгений Гараничев, он – на 15 месте.

На 17 позиции финишировал тюменский биатлонист Денис Таштимеров. На 27 месте – Вадим Истамгулов, на 29 – Вячеслав Малеев, на 39 – Степан Парфёнов. Все они – выпускники ОСШОР Л.Н. Носковой, и сейчас продолжают тренироваться в Тюмени.

Всего в мужской индивидуальной гонке стартовали 65 биатлонистов, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л.Н. Носковой.

Чемпионат России по летнему биатлону продолжится 21 сентября, мужчины и женщины выступят в спринте. 22 сентября пройдут эстафетные гонки.

Напомним, в связи с продлением режима повышенной готовности на территории Тюменской области из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации соревнования проходят без участия зрителей. Трансляции гонок можно увидеть на телеканале Матч ТВ и в сети Интернет – на канале YouTube "Tyumen World Cups".