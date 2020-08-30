В ишимском конном клубе прошел день открытых дверей

День открытых дверей провели в ишимском конном клубе "Кентавр" 29 августа. 30 воспитанников клуба представили зрителям различные виды конного спорта, в том числе зрелищные - джигитовку и конкур.

Как рассказала культорганизатор конного клуба "Кентавр" Ариадна Лынник, традиция проведения дня открытых дверей зародилась в 2017 году. В этом году основной упор сделан на показательные выступления юных наездников и детей-инвалидов, занимающихся иппотерапией в проекте "На лошадке в здоровую жизнь". Дети-инвалиды представили зрителям костюмированные выступления, была открыта выставка детских рисунков.

Во время показательных выступлений, в перерывах между номерами, зрители принимали участие в веселых конкурсах, кормили животных. Для гостей конного клуба организовали катание на лошадях и фотозоны, пишет ИА "Тюменская линия".