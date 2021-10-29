Двое молодых людей пострадали в ДТП, сбив лошадь на трассе

12:35 29 октября 2021
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ВАЗ 21150 наехал на вышедшую на дорогу лошадь и машину отбросило в кювет. Травмы получили управлявший автомобилем 19-летний водитель и его 16-летняя пассажирка, которой потребовалась госпитализация. 

ДТП произошло на дороге Тобольск – Байгора накануне около 20:00. По предварительным данным водитель не учел дорожные и метеорологические условия, особенности своего транспортного средства и видимость в направлении движения, сообщили в ГИБДД Тобольска. 

Также отмечается, что во время поездки молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются, лошадь "скрылась с места ДТП".

Теги: ДТП , лошади , Тобольский район
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