Юные тоболяки с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься верховой ездой

Проект "Под дружеское ржание" по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья верховой езде будет реализован в Тобольске. Авторы инициативы получили президентский грант в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщили представители Тюменской региональной общественной организации инвалидов "Равные возможности", проект направлен на социальную адаптацию и реабилитацию детей с ОВЗ, и членов их семей, а также детей группы риска через общение с животными. В программе запланированы интерактивные познавательные экскурсии, во время которых дети, их родители и педагоги в игровой форме получат знания о лошадях, о технике безопасности при взаимодействии с ними, узнают об особенностях кормления и навыках ухода. Затем все желающие смогут проехать верхом на лошади или пони или прокатиться в вагонете, запряженном одной лошадью. Участниками экскурсий станут не менее 500 человек, каждый из которых получит памятный сувенир.

Кроме того, 12 детей с ОВЗ и члены их семей пройдут курс реабилитации, который включает не менее 10 занятий. Для каждой такой семьи составят индивидуальный план иппотерапии. Подростки из группы риска будут заниматься верховой ездой два раза в неделю. Коноводами, страхующими и помощниками инструкторов станут волонтеры - воспитанники секции верховой езды конного клуба.

В завершение проекта планируется проведение соревнований по типу "Рабочая тропа" для детей с ОВЗ и "Маршрут на управление с переходами" для детей, посещавших занятия. В них примут участие не менее 35 человек, пишет ИА "Тюменская линия".

"Дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной тревожностью и эмоциональностью, а их родители часто находятся в состоянии депрессии и стресса. В семьях, воспитывающих приемных детей, также психологический климат не всегда благоприятный. Наблюдения показывают, что дети всех возрастов любят животных, и для налаживания крепких взаимоотношений с ребенком этот факт нужно использовать", - считают авторы проекта.