Иппотерапия помогает юным тюменцам с нарушениями

Дети с ограниченными возможностями здоровья в Тюмени имеют возможность проходить реабилитацию с помощью лошадей. Бесплатные занятия по иппотерапии доступны благодаря благотворительному фонду.

У юной тюменки Эльвины - ДЦП, на иппотерапию она приходит уже в течение двух лет. Конь Кари стал ей почти другом. Мама девочки отмечает, что у Эльвины улучшилась работа системы кровообращения и укрепляется опорно-двигательный аппарат. Сама девочка отмечает, что во время занятий тренируется все тело: мышцы ног, спина, вестибулярный аппарат.

Лиза с синдромом Дауна тоже два года ходит на иппотерапию. "Она была замкнутой, нервозной, а теперь успокоилась. У нас было искривление позвоночника, сейчас она сидит на лошади прямо, красивая", – поделилась мама девочки, Марина Корякина.

По словам иппотерапевта Ольги Сурковой, такой вид реабилитации помогает детям исправить осанку и получить хорошее настроение. У пациентов с аутистическими чертами идет большой эмоциональный подъем: более активные становятся спокойнее, а вялые, наоборот, взбодрятся, пишет "Вслух.ру".