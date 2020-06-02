Федеральная экспериментальная площадка в Тюменской области сотрудничает с СибГУФК

Фото: Александр Шастин, 2gis.ru

В рамках работы ФЭП, сегодня 2 июня, состоялась онлайн-встреча со специалистами СибГУФК: Загурским Николаем (кандидат педагогических наук, профессор) и Реуцкой Еленой (кандидат биологических наук, доцент). Участники встречи обсудили апробацию технологии мониторинга и оценки качества подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону, а также разработку и апробацию системы комплексного контроля функционального состояния юных лыжников и биатлонистов.

Такая система позволяет оценить кумулятивный тренировочный эффект на различных этапах годичного цикла подготовки, что, в свою очередь, даёт возможность по мере необходимости оперативно корректировать нагрузки и содержание тренировок и прорабатывать индивидуальные траектории занятий спортсменов. Апробация наработок ФЭП проходит на воспитанниках Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

Помимо этого, во время встречи участники обсуждали организацию образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, судей и иных специалистов, в том числе с включением модулей по инновационным компетенциям. Отдельным пунктом повестки стало внедрение электронных программ для биатлонистов.

Отметим, что представители СибГУФК принимают активное участие в работе Федеральной экспериментальной площадки в Тюмени с самого начала проекта. Тюменские и омские специалисты плодотворно обмениваются наработанным опытом и теоретической базой, планируют совместные мероприятия.

Напомним, основная цель ФЭП – апробация и внедрение в систему подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону спортивных, научных, психологических, технологических и медицинских инноваций, которые позволят повысить эффективность воспитательной и тренировочной работы и, как следствие, качественно улучшить результаты участия в спортивных соревнованиях.

Проект рассчитан на пять лет – с 2019 по 2024 год. За это время планируется вырастить новое поколение спортсменов, тренеров, ученых и тиражировать полученные наработки по всем регионам России.