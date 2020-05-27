Спортшкола Луизы Носковой объявляет набор на новый сезон

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой объявляет о начале приема заявлений на отбор к зачислению в школу спортсменов по биатлону (девушки и юноши 2004-2006 годов рождения, 2003 год - по решению тренерского совета) и лыжным гонкам (девушки и юноши 2004-2006 годов рождения): 9, 10, 11 классы общеобразовательной школы.

Набор производится в соответствии с порядком приема в физкультурные-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки (утвержден приказом департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области от 21.03.2014г. № 76) и Правилами приема в ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой".

На предварительный отбор приглашаются спортсмены, имеющие соответствующие спортивные достижения. Ознакомиться с ними можно в приложении №1. Заявление с приложением резюме с указанием лучших результатов спортивного сезона 2019-2020 гг. и копиями протоколов соревнований, наименование которых указано в приложении №1, принимаются по электронной почте Priem@osshor.ru с 1 по 30 июня 2020 года. Примерная форма резюме спортсмена размещена на сайте ОСШОР Л.Н. Носковой в разделе "Для родителей".

По результатам рассмотрения тренерским советом предоставленных заявлений, спортсмены будут приглашены официальным вызовом на следующий этап отбора.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, информация о формате и сроках следующего этапа отбора будет размещена на официальном сайте школы.

Спортсмен должен предоставить на отбор:

1. Паспорт/свидетельство о рождении;

2. Квалификационную книжку спортсмена;

3. Медицинский полис;

4. Медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях (на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134Н);

5. Копию Прививочной карты (или Сертификата о профилактических прививках) или иного документа о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

6. Фото 3х4;

7. УЗИ сердца с описанием (не позднее одного года);

8. ЭКГ (не позднее 3-х месяцев);

9. Выписка или заверенная копия медицинской карты Физкультурного диспансера.

Внимание! После отправки пакета документов проверьте подтверждение о регистрации! Ответ придет на почту, с которой было направленно письмо.