Спортшкола Луизы Носковой подвела итоги спортивного сезона

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Тренерский совет Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой состоялся в режиме онлайн 21-22 мая. Участники подвели итоги спортивного сезона 2019-2020 гг.

Помимо подведения итогов и анализа спортивных результатов на повестке совета обсуждалось утверждение списков на отчисление, перевод и выпуск спортсменов, а также разработка и утверждение критериев отбора на новый сезон. Каждый тренер спортшколы по итогам минувшего сезона подготовил аналитический отчет, который будет размещен на официальном сайте учреждения.

В 2019-2020 году спортсмены ОСШОР Луизы Носковой приняли участие в 32 соревнованиях различного уровня. Главными стартами стало участие трёх спортсменов в Первенстве Мира по биатлону среди юношей и девушек в Швейцарии.

Особо ярким стало выступление тюменцев в рамках X Зимней Спартакиады учащихся России 2020 года. На втором этапе соревнований сборная Тюменской области по лыжным гонкам в общекомандном зачете заняла второе место и получила право представить УрФО на всероссийском уровне, где, в частности, тюменские лыжницы выиграли эстафетное серебро.

На Первенстве Уральского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 16-17 лет, прошедшем в Екатеринбурге, Тюменская сборная, полностью состоящая из воспитанников спортшколы Луизы Носковой, заняла в общекомандном зачете первое место и тоже получила путевку на федеральный этап X Зимней Спартакиады учащихся, где вновь не осталась без наград.

Отметим, что по итогам минувшего спортивного сезона 19 воспитанников отделения лыжного спорта ОСШОР Л.Н. Носковой получили звание КМС, а двое стали Мастерами спорта. Среди биатлонистов кандидатами в мастера спорта стали 8 человек. Также отправлены документы на присвоение звания мастера спорта 10 спортсменам.