Тюменские сумоисты впервые посоревнуются между собой

Источник фото: Федерация сумо России

Первые соревнования по сумо пройдут в Тюмени 8 марта. Этот вид спорта в регионе появился совсем недавно – в конце прошлого года. В праздничный день соревноваться будут юноши и девушки 2006-2007, 2008-2009 и 2010 годов рождения.

По словам президента Федерации сумо Тюменской области Александра Конарева, региональные сумоисты будут бороться в разных весовых категориях, т.к. в традиционном японском сумо нет весовых категорий. Однако в остальном есть свои особенности, ведь за пределами Японии этот вид спорта не профессиональный, а любительский. Так, в любительском сумо могут принимать участие женщины, и круглая площадка для борьбы (дохё) изготавливается не из глины, как в профессиональном спорте, а из современных материалов и упрощённых разборных конструкций.

Также в любительском сумо набор веса не является первостепенной задачей, потому что, соблюдая правильную технику борьбы, более лёгкий спортсмен может вытолкнуть за пределы дохё более тяжеловесного спортсмена и одержать победу. Разнообразить поединки бросками смогли любители, пришедшие в сумо из других видов борьбы.

На поединках сумоисты выступают в специальном поясе, который наматывают на тело определённым образом. Такие пояса – маваси – будут выдавать спортсменам, которые представят сборную Тюменской области на первенстве России. Эти соревнования пройдут в подмосковном городе Протвино с 30 апреля по 4 мая 2020 года, пишет "АиФ – Западная Сибирь".