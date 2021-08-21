Жителей Тюмени старшего поколения приглашают на восточные единоборства

Координаторы тюменского проекта "Бабушкин workout" добавили в свою программу восточные единоборства. Пожилые активисты могут попробовать свои силы в занятиях по самбо, джиу джитсу, айкидо, тхэквондо, обучиться техникам защиты и атаки.

Благотворительный фонд "Старшее поколение" приглашает всех жителей Тюмени старше 55 лет, желающих присоединиться к спортивным тренировкам. По словам кураторов программы, полученные в результате обучения навыки покажут, что непривычные виды активности возможны в выполнении для всех и не опасны.

Кроме того, в рамках программы тюменцы могут заняться йогой, гимнастикой, сайклингом или упражнениями на турниках, пишет "Вслух.ру".