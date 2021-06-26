Тюменские подростки смогут заниматься армейским рукопашным боем

Фото центра «Аванпост» | Тюмень

Не менее 60 тюменских подростков смогут регулярно заниматься армейским рукопашным боем благодаря реализации проекта "Рождение легенды", который получил поддержку Фонда президентских грантов. На тренировки смогут ходить ребята в возрасте 10-18 лет.

Проект инициировала Тюменская областная федерация армейского рукопашного боя совместно с Центром патриотического воспитания "Достойный выбор". Так организаторы планируют привлечь детей, подростков группы особого внимания и молодежь к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Они уверены, что такая активность сможет противодействовать асоциальным явлениям в детской и молодежной среде, будет развивать патриотизм, а также повышать мастерство спортсменов через участие в соревнованиях.

Федерация армейского рукопашного боя России была создана в 1995 году. Учитывая, что теоретические основы рукопашного боя разрабатывались в специализированных научно-исследовательских институтах страны, этот вид спорта синтезировал в себе самые эффективные приемы различных видов единоборств. Он учит самодисциплине и постоянному развитию в безопасных условиях под присмотром опытных тренеров, закаляет характер, помогает стать внутренне сильнее, учит преодолевать трудности и побеждать.

За 10 лет своей деятельности Тюменская областная федерация армейского рукопашного боя подготовила 11 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта и 70 перворазрядников, пишет ИА "Тюменская линия".