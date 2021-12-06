Тюменцы в возрасте посещают Академию восточных единоборств

В Тюмени "серебряные" волонтеры 55+ уже четыре месяца занимаются в Академии восточных единоборств под руководством опытного наставника Елены Толстых. Они практикуют гимнастику цигун, изучают медитативные упражнения, направленные на улучшение общего состояния здоровья, гибкости и душевного равновесия.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, занятия проходят в рамках спортивного и здорового проекта "Бабушкин workout".

"Каждый участник двигается в своем ритме и выполняет элементы ушу так, как позволяют ему состояние здоровья, самочувствие. Тренер бережно подходит к каждому учащемуся и помогает правильно встать в позицию, если не получается первоначально. Отсюда начинается любовь к себе и своему организму", – считают координаторы проекта.

Занятия проходят по воскресеньям в 9 часов утра. Присоединиться к безопасным тренировкам могут и другие энергичные горожане предпенсионного и пенсионного возраста. Для записи необходимо позвонить по телефону 30-39-59.

Автором инициативы "Бабушкин Workout" выступил Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение". В этом году проект перешел на новый уровень, став победителем конкурса "Спорт для всех", организованного Благотворительным фондом Владимира Потанина.