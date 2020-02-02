Хоккейный клуб "Рубин" проведет восемь матчей на выезде

Фото пресс-службы ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" уже вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ, но перед этим команде предстоит провести выездную серию из восьми матчей. График ожидается плотный, предстоят повторные встречи.

Серия стартует 1 февраля в Альметьевске. Тюменская дружина скрестит клюшки с "Нефтяником". В Нефтекамске 3 февраля - с "Торосом". В начале сезоны команды встречались, и в обоих случаях "Рубин" уступил. 5 февраля тюменцам предстоит игра в Ижевске с "Ижсталью". "Молот-Прикамье" встретится с "Рубином" на домашнем льду 7 февраля. Этих двух соперников тюменцы одолели в прошлых встречах.

После небольшого перерыва пройдет матч 11 февраля с "Металлургом" из Новокузнецка. Ранее "Рубин" победил по буллитам со счетом 1:0. 13 февраля состоится игра с "Торпедо" из Усть-Каменогорска, который уступал тюменцам со счетом 2:1. Затем "Рубин" выйдет на лед против "Номада" из Нур-Султана. Последний перед плей-офф матч состоится 18 февраля. Соперником выступит "Сарыарка" из Караганды.

ХК "Рубин" по-прежнему занимает 1 место в конференции-2, но опустился на 4 строку в турнирной таблице ВХЛ: "СКА-Нева" и "Динамо-СПб" уже сыграли по 48 игр, "Звезда" - 47 игр. Тюменский клуб в 46 матчах получил 75 баллов. В домашней серии, которая прошла в январе, из восьми матчей "Рубин" победил в шести, уступив "Соколу" из Красноярска и "Горняку" из Учалы, пишет "Вслух.ру".

Матчи плей-офф стартуют с 22 февраля.