Более 450 участников выступят на втором этапе Детской лиги дзюдо Тюменской области

Второй соревновательный этап Детской лиги дзюдо Тюменской области пройдет в центре "Тюмень-дзюдо" 19 января. Его участниками станут более 450 ребят в группах мальчиков до 13 лет, младших юношей до 15 лет и "Уральского дивизиона" среди юношей до 15 лет.

На протяжении всех предварительных этапов за заветные баллы будут бороться 44 команды из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

"После первого этапа у ребят до 13 лет лидируют "Кадеты", "Лидер-1", "Мир борьбы-1" и "Новый Поток". Среди юношей до 15 лет в Тюменской Лиге первую позицию занимают "Молодогвардейцы", по две выигранные "стенки" в активе у "Голден Тим", "Тура" и "Иппон". У спортсменов "Уральского дивизиона" впереди "Тюмень-1", "Виктория" и "Сборная Свердловской области"", — рассказали в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо".

Начало соревнований в 11 часов.

Организаторы состязаний — Объединенная федерация дзюдо и самбо и ЦОП "Тюмень-дзюдо".