Тюменские дзюдоисты будут тренироваться в Австрии

Спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" в составе национальной сборной будут тренироваться с 7 по 15 января в австрийском городе Миттерзилль, где расположен крупнейший международный олимпийский лагерь.

Ребята будут отрабатывать приемы к первенству России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования пройдут в Тюмени с 5 по 7 марта 2020 года.

Путешествие в иностранный лагерь стало возможно благодаря финансовой помощи депутата областной думы Сергея Романова и президента Объединенной федерации дзюдо и самбо Сергея Кушкова.

Стоит отметить, что представители ЦОП "Тюмень-дзюдо" уже посещали Миттерзилль – в начале 2019 года, сообщает "Тюменская область сегодня".