Детская лига дзюдо Тюменской области открыла новый сезон

В центре "Тюмень-дзюдо" стартовала Детская лига дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет. Есть в этом году и новое направление — "Уральский дивизион" среди юношей до 15 лет, объединившее представителей Уральского федерального округа.

В лиге участвуют 450 спортсменов из 44 команд Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей. По итогам первого этапа у ребят до 13 лет по три победы имеют "Кадеты", "Лидер-1", "Мир борьбы-1" и "Новый Поток". Среди юношей до 15 лет в Тюменской Лиге с тремя выигранными встречами лидируют "Молодогвардейцы", по две схватки в активе у "Голден Тим", "Тура" и "Иппон".

У участников Уральского дивизиона с тремя победами идут "Тюмень-1", "Виктория" и "Сборная Свердловской области".

Второй этап состязаний состоится 19 января 2020 года.