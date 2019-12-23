В Чемпионате по керлингу в Тюмени приняли участие профессиональные лыжницы

Первый Чемпионат по керлингу состоялся в Тюмени на Набережной реки Туры. В состязаниях приняли участие 8 команд, среди них были даже профессиональные лыжницы.
Турнир стартовал в солнечный воскресный день. На Набережной собрались полные энтузиазма участники и с нетерпением ждали начала соревнований. В состав команд вошли дружинники, профессиональные лыжницы и не только.
Каждая команда состояла из пяти человек. На льду были нарисованы два красных "дома", участникам необходимо было толкнуть камни и попасть в место назначения. Вооружились команды и настоящими щетками, которыми терли лед для лучшего скольжения.
Первое место в турнире заняла команда "Лыжницы Тюмени", второе – "Крепыж" и третье – "Почта России". Все участники и зрители соревнований остались довольны мероприятием и надеются, что теперь турнир станет традиционным.
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