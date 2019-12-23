В Чемпионате по керлингу в Тюмени приняли участие профессиональные лыжницы

Фото: Дмитрий Сиялов

Первый Чемпионат по керлингу состоялся в Тюмени на Набережной реки Туры. В состязаниях приняли участие 8 команд, среди них были даже профессиональные лыжницы.

Турнир стартовал в солнечный воскресный день. На Набережной собрались полные энтузиазма участники и с нетерпением ждали начала соревнований. В состав команд вошли дружинники, профессиональные лыжницы и не только.

Каждая команда состояла из пяти человек. На льду были нарисованы два красных "дома", участникам необходимо было толкнуть камни и попасть в место назначения. Вооружились команды и настоящими щетками, которыми терли лед для лучшего скольжения.

Первое место в турнире заняла команда "Лыжницы Тюмени", второе – "Крепыж" и третье – "Почта России". Все участники и зрители соревнований остались довольны мероприятием и надеются, что теперь турнир станет традиционным.