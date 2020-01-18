Тюменцев приглашают на бесплатные тренировки по керлингу

Социальный проект "Доступный керлинг" реализуется в Тюмени на средства Фонда президентских грантов и конкурса "Моя идея". В рамках него жители областной столицы получили уникальную возможность поучаствовать в тренировках и соревнованиях по популярному виду спорта, который является одной из дисциплин зимних Олимпийских игр.
Занятия по керлингу бесплатные, проходят в ТРЦ "Колумб", в них могут принимать участие как взрослые, так и дети. Для этого нужно сформировать команду из четырех человек, а потому организаторы советуют приходить на тренировки всей семьей. Если игроков больше, они считаются запасными и будут меняться с другими во время игры.
В эти выходные проходит тренировка второй волны участников, а 25 января для них проведут отборочные соревнования. Тренировка третьей волны запланирована на 8 февраля. Желающим присоединиться следует заполнить анкету (https://clck.ru/LuByg) и указать весь состав команды. Как сообщают организаторы, встречи продолжатся до мая 2020 года, пишет "Тюменская область сегодня".
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