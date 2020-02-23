Бесплатные занятия кёрлингом доступны для тюменских семей

23 февраля любители спорта отмечают День кёрлинга. Несмотря на то, что в Тюмени этот вид спорта появился недавно, кёрлинг стал одним из самых доступных – заниматься им могут как дети, так и взрослые, притом с любым уровнем физической подготовки. Популяризации кёрлинга способствует и то, что в областной столице можно посещать занятия совершенно бесплатно.

По словам вице-президента Федерации кёрлинга Тюменской области Константина Пережогина, действующий социальный проект "Доступный кёрлинг" позволяет проводить все тренировки и турниры для жителей региона бесплатно, за счёт средств "Фонда президентских грантов". Данный проект направлен на сплочение семей, проведение досуга в кругу родных. Дети могут побыть с родителями, научиться добиваться цели, помогать и поддерживать друг друга.

Для участия в тренировках и соревнованиях необходимо собрать команду из четырёх человек и зарегистрироваться по ссылке https://vk.cc/a5rVio . Если желающих попасть в команду больше, то эти участники могут быть запасными игроками команды. Схема занятий такая – 1 тренировка в месяц и 1 турнир. Победитель турнира участвует в финальной игре.

Инструкторы объясняют правила и нюансы кёрлинга, обучают технике на первом занятии, на втором занятии проходят соревнования среди семей. Ближайшая тренировка пройдёт 14 марта, отборочные состязания – 21 марта, затем 18 и 25 апреля. Подготовка финалистов отборочного тура к финалу соревнований состоится 16 мая, а сам турнир пройдёт 23 мая.

Площадкой для тренировок и соревнований служит развлекательный центр NINJA ПАРК, расположенный на 4-этаже ТРЦ "Колумб", пишет "Мегатюмень".