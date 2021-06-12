Тюменские спортсмены на колясках примут участие в турнире по керлингу

Впервые в городе состоится мастер-класс по керлингу на льду, который предназначен для спортсменов на колясках: членов спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс" и окружных организаций ВОИ. Затем участники смогут сразиться в турнире с командами соперников.

Мероприятие пройдет 18 июня в 14:30 на территории ледовой площадки "Партиком". Чтобы принять участие в турнире, нужно позвонить телефону 89829080823 или отправить сообщение в сообществе "Волонтерский центр ВОИ" в социальной сети "ВКонтакте". К сотрудничеству на мероприятии также приглашают волонтеров и медиа-волонтеров.

Турнир запланирован в рамках реализации проекта "Школа спортадаптации", который стал победителем конкурса муниципального гранта по инициативе "Шанс" Тюменской региональной организации инвалидов, пишет "Тюменская область сегодня".

Поддержку в организации и проведении турнира оказывает региональная Федерация керлинга, Департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области, спортивный комплекс "Партиком", а также инклюзивный волонтерский центр ТООО ВОИ.