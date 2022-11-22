Спортсмены-колясочники из ДНР попробуют свои силы в керлинге на тюменском льду

Фото - ТООО ВОИ

Открытый турнир по керлингу на колясках пройдет 3 декабря на ледовой арене "Титан" (проезд Воронинские горки, 156а). Соревнования в Тюмени организуются во второй раз, впервые в них участвует сборная Донецкой Народной Республики по баскетболу на колясках, в целом соревноваться за призовые места предстоит 24 спортсменам в составе 6 команд.

Для гостей проведут мастер-класс заслуженный тренер сборной России по керлингу Сергей Шамов и тренер региональной федерации керлинга Тюменской области, тренер проекта "Зона комфорта – ЛЁД" Константин Пережогин.

Начиная с этого года, в рамках проекта "Зона комфорта – ЛЁД" около 25 ребят на колясках занимаются керлингом на ледовой площадке, получают теоретические и практические знания онлайн и посещают занятия в тренажерном зале. Реализация проекта проходит при грантовой поддержке губернатора Тюменской области.