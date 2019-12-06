Юные лыжники поборются за Кубок Тюменской области

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой принимают участие в соревнованиях на Кубок Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет. Турнир стартовал 6 декабря на базе биатлонно-лыжного комплекса СК "Сосновый бор" Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (г. Заводоуковск).

В состязаниях участвуют юноши и девушки 2004-2007 годов рождения. Состав каждой команды не превышает 10 человек. Юным спортсменам предстоит пройти нелегкий путь на соревнованиях, чтобы показать свой спортивный дух и занять достойные места. Для юношей предусмотрена лыжная гонка дистанцией 5 км, для девушек - забег на 3 км. По итогам каждой гонки команде будут начисляться очки, общая сумма которых определит место на торжественном награждении. Участники команд, занявших первые 3 призовые места в каждой дисциплине, получат дипломы и медали соответствующих степеней.

Поддержите молодых спортсменов! Соревнования пройдут с 6 по 8 декабря в биатлонно-лыжном комплексе СК "Сосновый бор" (г. Заводоуковск, ул. Братская, 8а).

Соревнования проводятся при поддержке Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.