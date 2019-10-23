Более 500 дзюдоистов выступят на международном турнире в Тюмени

Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет состоится в Тюмени 26 и 27 октября. Ожидается участие более 500 спортсменов 2003–2005 годов рождения из Австрии, Казахстана, Монголии, Южной Кореи и 25 субъектов Российской Федерации.
Тюменскую область представят около 100 дзюдоистов из Тобольска и Тюмени, Нижнетавдинского, Аромашевского и Тюменского районов. По окончании турнира спортсменов ждет участие в двухдневном международном тренировочном лагере.
Начало соревнований в оба дня в 10 часов, вход свободный. Состязания пройдут в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1).
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