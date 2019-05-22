В Тюмени пройдет чемпионат Урала по дзюдо

Фото: группа "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"" / vk.com

В эту субботу, 25 мая, в центре "Тюмень-дзюдо" пройдет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Спортсмены, занявшие призовые и пятые места, получат путевки на чемпионат России.

Как сообщили в пресс-службе "Тюмень-дзюдо", в состязаниях примут участие более 200 дзюдоистов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Сборную команду Тюменской области представят более полусотни спортсменов из школ и клубов дзюдо города Тюмени и Тобольска. Торжественное открытие чемпионата в 10.30, начало соревнований в 11.00. Вход свободный.