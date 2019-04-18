Ветераны биатлона подвели итоги зимнего сезона

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

16 апреля в Тюмени в ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону ЛуизыНосковой ветераны и любители биатлона обсудили итоги зимнего спортивного сезона. 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали – таков результат выступлений наших спортсменов в этапах Кубка России по биатлону, Чемпионате России и Чемпионате мира по биатлону среди ветеранов.

Сегодня в Тюменской области и России в целом развитие ветеранского спорта приобретает важное значение. Данное направление отражено и в национальном проекте "Демография (2019 – 2024)", и подпрограмме "Спорт для всех", и в Стратегии развития физической культуры и спорта.

"Для нас развитие ветеранского движения важно и с точки зрения пропаганды здорового образа жизни, так как мы работаем с молодежью, и с точки зрения поддержки спортсменов, завершивших профессиональную карьеру. Мы очень тепло и близко сотрудничаем с Тюменской областной спортивной общественной организацией "Клуб ветеранов и любителей биатлона", оказываем помощь в подготовке и участии спортсменов-ветеранов в соревнованиях различного ранга. В зимнем сезоне 2018 – 2019 гг. наша команда ветеранов принимала участие в этапах Кубка России по биатлону, Чемпионате мира среди ветеранов. И показала более чем достойный результат: 26 медалей различного достоинства, причем больше всего – золотых", - рассказала Луиза Носкова, заслуженный мастер спорта России по биатлону, олимпийская чемпионка, директор ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, президент олимпийского совета Тюменской области.

На Чемпионате мира среди ветеранов в Контиолахти участвовали более 200 человек из России, Канады, США, Австралии, Финляндии, Великобритании и других стран Европы. Тюменцы продемонстрировали высокий уровень, завоевав 6 золотых и одну серебряную медаль.

Мастер-спорта СССР Ольга Шипулина стала трехкратным победителем: в спринте, индивидуальной гонке и эстафете. Ольга Кадргулова победила в индивидуальной гонке, эстафет и заняла второе место в спринте. Наталья Семина стала двукратной победительницей в спринте и индивидуальной гонке.

Александр Лапаев, президент Клуба ветеранов и любителей биатлона, к.м.с. СССР по биатлону, выразил благодарность всем неравнодушным к деятельности клуба. Спортсмен отметил, что Тюменская область – единственный в России регион, который приезжает цельной, слаженной командой, и подчеркнул, что условия подготовки к соревнованиям в Тюмени уникальны.

"В этом году нашему Клубу исполняется 5 лет. Радостно, что мы нашли серьезную поддержку в лице директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрия Грамотина. Также огромное спасибо депутату областной Думы Владимиру Пискайкину за финансовую поддержку: на приобретение оружия, инвентаря, экипировки, на соревновательные выезды. Боеприпасы и экипироку помогла закупить компания "Транснефть". У нас есть возможность круглогодично и безвозмездно тренироваться в центре "Жемчужина Сибири", пользоваться раздевалками, стрельбищами, вакс-кабинами. Отдельная благодарность Луизе Носковой и её спортивному центру: с нами постоянно занимаются и ездят на соревнования тренеры ОСШОР, за членами сборной области закреплено оружие. Безусловно, все эти награды – заслуга Луизы Николаевны", - подчеркнул Александр Лапаев.

Ветеран особо отметил значение тренерского штаба. Так к нашей олимпийской чемпионке по биатлону Галине Куклевой с просьбой помочь в пристрелке на этапах Кубка России даже подходили спортсмены других команд и, конечно, получали помощь. Отметили тюменские ветераны и огромную поддержку, терпение Галины Алексеевны.

На этапе Кубка России среди ветеранов в Екатеринбурге были добыты 4 золотых и 4 серебряных медали. В Рязани стала лучшей в масстарте и выиграла серебро в спринте. Владимир Спирин в спринте и масстарте занял второе место.

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На Чемпионате России, прошедшем в Ульяновске с 20 по 24 февраля, тюменские ветераны собрали россыпь золотых наград. Владимир Шипулин, Александр Лапаев и Владимир Спирин стали лучшими в эстафете. Наталья Семина заняла первое место в спринте и масстарте, а также завоевало золото в эстафете совместно с Ольгой Шипулиной. Ольга также стала двукратным серебряным призером в спринте и масстарте.

Тренер наших спортсменов, призер Олимпийских игр по биатлону Ольга Мельник отметила, что ветеранов отличает особый профессионализм, целеустремленность и по-настоящему молодой азарт: порой мотивации у ветеранов даже больше, чем у профессиональных спортсменов сборной России, и подход к тренировочному процессу у них самый серьёзный.

"Эмоции такие же, как и у молодых спортсменов, а может даже и ярче. Ветераны по-хорошему очень жадны до медалей, все азартны, сильно переживают и расстраиваются. Во время тренировок иногда даже подгоняют меня сами, чтобы сделать что-то больше, лучше, качественнее", - рассказала Ольга Мельник.

"Большинство команд не имеют таких возможностей, какие есть у Тюменской области. Они выезжают самостоятельно, как-то договариваются, кто-то приезжает даже без "трубы". Например, в Екатеринбург Ольга Ивановна Мельник не только нас успевала пристрелять, но и помогала в пристрелке половине команд-соперниц. И это очень здорово", - рассказала Наталья Семина, мастер спорта России по биатлону, чемпионка мира и России 2019 по биатлону.

Мастер спорта СССР по биатлону, чемпионка мира, призер этапов Кубка России по биатлону 2019 Ольга Кадргулова рассказала об уровне соперников на Чемпионате мира и организации турнира.

"Пожалуй, что у мужчин, что у женщин самыми сильными соперниками являются финны. Но, в целом, все соперники достойны. И, когда ты выходишь на старт, ты не думаешь, что надо обойти ту или иную соперницу. В первую очередь, ты соревнуешься сам с собой. Как говорят тренеры: "есть только ты и мишень", - подчеркнула Ольга Кадргулова.

По словам чемпионки мира, организация любого чемпионата для ветеранов биатлона максимальна серьёзна. Касается это и судейства.

"Даже если спортсмен допустил небольшую погрешность, нарушение правил на рубеже – его штрафуют, бывали даже дисквалификации. Все судьи опытные, работают те же бригады на юношеских, взрослых, и ветеранских соревнованиях. Что касается качества трассы и стрельбищ, по моему мнению, в нашей "Жемчужине Сибири" организация, качество на порядок выше. Хотя Контиолахти – мировой центр биатлона. И соревновательный дух всё равно остаётся: тот же рубеж, тот же снег, та же винтовка, и с этим нужно отработать. Огромное спасибо команде за поддержку", - поделилась мнением Ольга Кадргулова.

В заключение Луиза Носкова выразила благодарность руководителям трудовых коллективов ветеранов за понимание, помощь и поддержку при выездных соревнованиях.