Тюменские лыжники и биатлонисты подвели итоги зимнего сезона

Фото прес-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Спортсмены тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой за зимний сезон 2018-2019 годов завоевали 41 золотую, 27 серебряных и 34 бронзовых. медалей.

Итоги выступления воспитанников школы на соревнованиях различного уровня и сотрудничества ОСШОР с ПАО "Фортум" в прошедшем сезоне подвели на пресс-конференции 16 апреля в пресс-центре информагентства "Тюменская линия".

В областной школе олимпийского резерва 49 биатлонистов и 49 лыжников, с ними занимаются 16 тренеров. В 2019 году девяти биатлонистам ОСШОР присвоено звание "Кандидат в мастера спорта", девять биатлонистов выполнили норматив "Мастер спорта России". Среди лыжников ОСШОР в 2019 году 14-и спортсменов стали кандидатами в мастера спорта, трое выполнили норматив "Мастер спорта России".

Директор областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова рассказала об новшествах, которые планируется внедрить на базе учреждения.

"В 2018 году наша школа признана лучшей в России, но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Мы подали заявку в министерство спорта на создание межрегионального центра по подготовке лыжников и биатлонистов в Тюменской области. Проект предусматривает применение VR-технологий и научный подход к подготовке спортсменов, восстановлению после травм", - рассказала она.

Весомую поддержку в реализации проектов школы оказывает правительство Тюменской области и ПАО "Фортум". Вице-президент ПАО "Фортум", директор по региональной политике по Западно-Сибирскому региону Евгений Шидяев отметил, что сотрудники компании рады каждой награде, завоеванной юными спортсменами.

"Нас порадовала география выступлений тюменцев: Норвегия, Италия, Красноярск, где с отличным результатом на Зимней Универсиаде выступил Андрей Вьюхин, заслуживший, кроме наград, рукопожатие президента страны Владимира Путина. Мурманск, Сыктывкар, Екатеринбург, Ханты-Мансийск… Не говоря уж о родной Тюмени, где и стены, как говорится, помогают", - прокомментировал он.

По словам Евгения Шидяева, благодаря работе тренеров ОСШОР Луизы Носковой, на рынок российского и международного биатлона поставляются прекрасные спортсмены, которые поднимают репутацию российского биатлона и лыжного спорта на новую высоту.