Тюменские паралимпийцы завоевали медали чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону

Фото: пресс-служба ЦСП72

Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых проходит с 28 марта по 4 апреля в городе Чайковском.

В первый день чемпионата награды в лыжных гонках завоевали взрослые тюменские спортсмены и юниоры. Как сообщает пресс-служба ЦСП72, в гонках свободным стилем на 7,5 км среди женщин лучшей стала тюменская лыжница Марина Галицына в паре со спортсменом-ведущим Максимом Пироговым. Бронзовая награда у тюменки Елены Ремизовой (спортсмен-ведущий Андрей Токарев).

Среди мужчин на дистанции 10 км чемпионом стал Станислав Чохлаев с ведущим спортсменом Олегом Колодийчуком. Также в призы попал Николай Полухин (спортсмен-ведущий Эдуард Березин).

В лыжных гонках свободным стилем на 5 км первое место заняла юниорка ЦСП72 Юлия Смирнова (спортсмен-ведущий Полина Лаврова).

В соревнованиях по биатлону во второй день состязаний в спринте на 7,5 км среди мужчин лучшим стал Станислав Чохлаев со спортсменом-ведущим Олегом Колодийчуком. Николай Полухин вместе с ведущим спортсменом Эдуардом Березиным занял второе место. В спринте на 6 км среди женщин серебряную медаль завоевала Марина Галицына (спортсмен-ведущий Максим Пирогов).

На дистанции 4,5 км среди юниоров первой стала Юлия Смирнова (спортсмен-ведущий Полина Лаврова), среди юношей победил Александр Чулкин (спортсмен-ведущий Яков Сеземов).