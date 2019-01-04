В Тюмени проведут лыжный турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями

Пятые соревнования УФО "Горы равных возможностей" по лыжным гонкам для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья стартуют 10 февраля в Тюмени и продлятся три дня. В турнире планируется участие представителей Камчатки, Татарстана, Алтайского края, Мурманска, Москвы, Сочи и других городов.

Лыжные гонки проводятся с 2015 года, в 2017 они проходили в Тюмени, в 2019 снова состоятся в областной столице. В прошлом году проект "Горы равных возможностей" выиграл президентский грант, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Организатором соревнований выступит региональное благотворительное общественное движение Тюменской области "Подари ребенку праздник". Дополнительную информацию о турнире можно найти в группе сообщества во ВКонтакте: https://vk.com/dreamski_tyumen.

Отметим, в Тюменской области уже есть опыт адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья через занятия спортом. Летом тюменцы попробовали новый вид реабилитации и абилитации с помощью роликов в ходе реализации проекта "Лето равных возможностей". Проект получил поддержку грантового конкурса "Моя идея" в размере 350 000 рублей.