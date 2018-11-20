Тюменский спортсмен лидирует среди россиян в рейтинге Международной федерации дзюдо

Спортсмен центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Муса Могушков стал лучшим в категории до 73 кг на престижном турнире серии Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин. На днях турнир завершился в городе Гаага (Нидерланды).

Подопечный тренера Николая Хохлова провел пять победных схваток, одержав верх над дзюдоистами из Италии, Румынии, России, из Бразилии, а в финале над Акилом Кьякова из Косово.

"Победа в турнире обеспечила Мусе 700 баллов и 14 позицию Мирового рейтинга IJF в данной категории, в которой наш спортсмен лидирует среди россиян", — сообщили в пресс-службе центра Тюмень-дзюдо.

Всего в соревнованиях приняли участие 412 дзюдоистов из 62 стран мира.