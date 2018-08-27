Биатлонист из Тюменской области взял золото чемпионата мира среди юниоров

Тоболяк Вячеслав Малеев стал лидером в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования проходили 26 августа в Нове Место (Чехия).

12,5 км и четыре огневых рубежа Малеев прошел за 35:00, сделав два штрафных круга за промахи. Второе место у украинца Богдана Цымбала +21.3 (2), третье занял чех Витеслав Хорниг – +51.2 (3)

"Я счастлив! Со следующего сезона я уже буду стартовать среди мужчин. Сегодня был мой последний старт по юниорам. Я рад, что он закончился с таким успехом, что я взял медаль на таком уровне", – прокомментировал свою победу Малеев.

Золото – не единственная медаль нашего биатлониста. 25 августа Вячеслав взял серебро в спринте, уступив победителю – чешскому биатлонисту Якубу Ствртецки лишь семь секунд.

Фото - http://biathlonrus.com