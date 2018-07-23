Матч ФК "Тюмень" посетили 18 000 зрителей

ФК "Тюмень" в матче первенства ФНЛ уступил на выезде "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2. Единственный гол у тюменцев забил Максим Вотинов, который возглавляет список бомбардиров лиги с четырьмя мячами.

Интересно, что матч состоялся на стадионе, построенном к чемпионату мира. На нем, в частности, играли сборные Аргентины, Хорватии, Англии, Уругвая - и чемпионы мира французы. А теперь вот "Тюмень" - и, хоть и уступила, но боролась до конца в присутствии 18 тысяч зрителей.

Следующий матч наша команда проведет дома - 28 июля в Тюмень приедет "Армавир".

Фото ФК "Тюмень" / Антон Сакерин