ФК "Тюмень" сыграет с командой РПЛ "Краснодар"

На поле стадиона "Геолог" выйдет команда Российской премьер-лиги — "Краснодар". Матч состоится в рамках 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу 2024-2025 годов.

Для ФК "Тюмень" это будет четвертый кубковый поединок. Клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги, не допустил ни одного проигрыша в Кубке. Сначала одолел "Челябинск" со счетом 2:0, затем - "Аланию" из Владикавказа по серии пенальти, после этого - "Амкар-Пермь" - 3:0.

"Тюмени" по жеребьевке достался сильный соперник: "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ. В этом этапе также поборются "Шинник" и "Акрон", "Сочи" и "Динамо-Махачкала", "Урал" и "Химки".

Матч в Тюмени состоится 26 ноября, начало в 18 часов. Билеты появились в продаже. Есть льготы, действуют специальные тарифы на семейный сектор, - сообщает Вслух.ру.

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