В составе ФК "Тюмень" произошли изменения

ФК "Тюмень" продолжит подготовку к возобновлению МЕЛБЕТ-Первой лиги в Турции.

Во время второго зимнего сбора в Белеке запланированы товарищеские матчи с подмосковным "Композитом", узбекистанским "Сурханом", московским "Динамо-2", казахстанским "Окжетпесом".

Всего зимой у "Тюмени" запланировано три сбора. Первый, домашний, уже прошел. Он закончился победой над "Уралом-2" в Екатеринбурге со счетом 3:1. Голы забили Оливье Кенфак, Никита Печенкин и Станислав Поройков. Третий сбор запланирован в Сочи.

После первой части сезона в команде произошли изменения. Контракт с клубом подписал казахстанский вратарь Александр Довгаль. Вернулись в "Тюмень" центральный защитник Никита Печенкин (и уже забил первый гол), крайний полузащитник Виталий Шитов.

Расторгли контракты вратарь Станислав Крицюк, полузащитник Артем Кулишев, - сообщает Вслух.ру.