Семейный МФЦ откроют в Уватском районе

В Уватском районе планируется открытие семейного многофункционального центра. Уже ведется внутренняя отделка.

- Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для всех посетителей, включая маломобильных граждан, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Семейный МФЦ – это не просто место для получения справок и документов. Это будет пространство, с детской зоной с игровыми и развивающими элементами, кабинетами для индивидуальных консультаций с психологом и групповых мероприятий, где каждый житель района, каждая семья, в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут получить комплексную помощь, социальные услуги и поддержку. В первом квартале 2025 года планируем его открытие. Это дело небольшого, но будущего, на этой же неделе в Уватский район пришла настоящая сибирская зима. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.

- Для сетей опасны не сами морозы, а перепады температур. Чтобы минимизировать риски, летом мы укладывали трубы на большую глубину, ниже температуры промерзания. И такая работа дает эффект. Но в связи с неблагоприятными погодными условиями на этой неделе все наши ремонтные бригады, можно сказать, в полной готовности. А пока решаем текущие вопросы, чтобы все котельные с запасом были снабжены топливом, а подача воды и тепла шла бесперебойно, - рассказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.

Пресс-служба администрации Уватского района.